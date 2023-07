România, lovită de un nou val de caniculă. Prognoza meteo pe 4 săptămâni Meteorologii de la ANM transmite ca in urmatoarele 4 saptamani zile vom avea temperaturi caniculare in toata țara in urmatoarele. Cantitațile de precipitații vor fi diferite in funcție de regiuni. Astfel, potrivit ANM, Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele normale pe intreg teritoriul Romaniei, dar mai ales in sudul si estul tarii, in urmatoarele patru saptamani, iar precipitatiile vor fi apropiate de normalul perioadei, exceptand sudul, jumatatea vestica a tarii si unele zonele montane, unde vor fi deficitare. Potrivit meteorologilor, dupa furtunile din ultimele zile, incepand de saptamana… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

