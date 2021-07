România, lovită de un nou val de căldură. Care sunt zonele afectate de caniculă Romania se va confrunta timp de 5 zile cu vreme caniculara, potrivit meteorologilor. Astfel, in țara noastra este in vigoare o avertizare meteo de „disconfort termic”. „Valul de caldura se va intensifica in regiunile vestice și sud-vestice, unde va fi canicula și disconfort termic accentuat”, anunța Administrația Naționala de Meteorologie. Caldura va fi insa și in restul țarii, unde „disconfortul termic va fi in creștere, indeosebi in sud”. “Vorbim de o informare meteorologica valabila incepand de maine pana duminica ce vizeaza valul de caldura care urmeaza a se intensifica in special zona de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

