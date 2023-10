România, lovită de un ciclon polar: zonele unde temperaturile scad brusc sub pragul de îngheț. Cât ține vremea rea Temperaturile maxime ar putea sa nu depașeasca 10–15 grade in unele regiuni, iar noaptea, in condiții de cer senin, minimele ar putea scadea, local, sub pragul de ingheț.Vineri, un front atmosferic rece va traversa Romania, aducand o scadere ușoara a temperaturilor, iar pe alocuri și cateva ploi trecatoare. Schimbari radicale ale vremii: temperaturile scad brusc, vin ploile. Zonele in care se instaleaza toamna Sambata, 7 octombrie, valorile termice se vor situa peste mediile multianuale in cea mai mare parte a țarii. Cerul va fi variabil, cu innorari temporare mai ales noaptea in nord-vestul și… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, valorile de temperatura se mențin mai ridicate decat cele specifice perioadei in regiunile sudice, iar in rest vor marca o scadere fața de intervalul precedent și se vor apropia de mediile multianuale.Cerul va fi variabil, cu innorari temporare in special dupa-amiaza și seara, dar numai izolat…

- „Avem insa un semnal ca se va raci duminica in jumatatea de nord a țarii, luni și in cealalta jumatate, așa ca este foarte probabil ca in prima zi a saptamanii care urmeaza temperaturile maxime sa fie undeva intre 12...13 grade Celsius pana la cel mult 17...18 grade. Insa aceasta racire nu ne spune…

- „Avem insa un semnal ca se va raci duminica in jumatatea de nord a țarii, luni și in cealalta jumatate, așa ca este foarte probabil ca in prima zi a saptamanii care urmeaza temperaturile maxime sa fie undeva intre 12...13 grade Celsius pana la cel mult 17...18 grade. Insa aceasta racire nu ne spune…

- Vreme mai calda decat in mod obișnuit anunța meteorologii in weekend, cu maxime ce se vor incadra intre 23 și 30 grade Celsius. De sambata noapte apar ploile in vestul, centrul și nordul țarii, iar regimul termic va marca o scadere.Vineri, 29 septembrie, conform Administrației Naționale de Meteorologie…

- Temperaturile maxime se vor incadra intre 24 de grade pe litoral și 36 de grade in Lunca Dunarii. Cerul va fi variabil, cu innorari, averse, descarcari electrice și intensificari de scurta durata ale vantului, dupa-amiaza pe arii restranse la munte, iar seara, dar mai ales noaptea, in Banat, Crișana…

- Cerul va fi variabil in nordul și in estul țarii și mai mult senin in rest. Vantul va sufla slab și moderat.Maximele de temperatura vor fi cuprinse, in general, la nivelul intregii țari, intre 21 de grade Celsius in depresiunile din estul Transilvaniei și 30 de grade in sudul teritoriului.Unele ploi…

- Astazi, vremea va fi in continuare predominant frumoasa. Cerul va fi mai mult senin, exceptand ziua regiunile sudice și sud-vestice, iar dupa-amiaza și cele montane unde va fi variabil. Vantul va sufla in general moderat, pe parcursul zilei in Muntenia și Dobrogea, local cu viteze de pana la 45...50…

- In aceasta noapte cerul va fi variabil, cu unele innorari la inceputul nopții in vestul și centrul țarii, unde izolat vor mai fi ploi de scurta durata și descarcari electrice. Vantul va sufla slab și moderat, iar temperaturile minime se vor situa intre 15 și 24 de grade, cu valori mai scazute in estul…