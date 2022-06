Stiri pe aceeasi tema

- Marți au avut loc mai multe meciuri la simplu feminin, dupa care Romania sta foarte bine, pe tabloul principal, cu Simona Halep, Mihaela Buzarnescu, Ana Bogdan și Irina Bara calificate in turul doi, la Wimbledon 2022.

- Romania va infrunta Ungaria, pe teren propriu, in play-off-ul Billie Jean King Cup. Disputa dintre Romania și Ungaria este programata pe 17 și 18 noiembrie. Debutul lui Horia Tecau la carma echipei de Billie Jean King Cup a fost unul nefericit. Lovita de accidentari, fara Simona Halep, Sorana Cirstea…

- Un nou studiu pe baza de sondaj publicat astazi, 15 iunie, de Consiliul European pentru Relatii Externe (ECFR) , arata ca europenii sunt imparțiți in doua tabere: cei care vor „pace” și cei care vor „dreptate” in urma razboiului din Ucraina. Sondajul ECFR, desfașurat la mijlocul lunii mai in zece state…

- Romania va avea marți doua reprezentante pe teren la WTA Birmingham, turneul pregatitor pentru Wimbledon 2022. Simona Halep (la dublu) și Sorana Cirstea (la simplu) vor incerca sa caștige meciurile in care vor fi implicate.

- Andreea Prisacariu (22 de ani, locul 308 WTA) a fost invinsa de Iga Swiatek (20 de ani, 1 WTA), 0-6, 0-6, in luna aprilie, la duelul Polonia - Romania din Billie Jean King Cup. Dupa meci, romanca a primit multe mesaje jignitoare pe rețelele de socializare, lucru remarcat de liderul mondial intr-un editorial. …

- Data de 25 mai este una marcata pentru istorie.Pe 25 mai 1949, se aproba de catre Consiliul de Ministri proiectul de realizare a canalului Dunare Marea Neagra.Canalul Dunare Marea Neagra este un canal navigabil aflat in judetul Constanta, Romania, ce leaga porturile Cernavoda de pe Dunare si porturile…

- Spectatorii și telespectatorii care au urmarit finala Eurovision 2022 de sambata spre duminica au fost uimiți sa vada ca Romania nu a putut anunța rezultatele voturilor juriului roman, iar cele 12 puncte din partea țarii noastre au fost prezentate de supraveghetorul executiv al Eurovision Song Contest…

- Meciurile din etapa a saptea a fazelor play-off si play-out ale Ligii I de fotbal au avut loc de vineri pana luni. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…