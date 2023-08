Stiri pe aceeasi tema

- Nu doar caldura a dat mari batai de cap in mai multe zone din țara, ci și vijeliile au cauzat probleme in cateva județe. A fost nevoie de intervenția pompierilor pentru indepartarea urmarilor episoadelor de vreme severa de seara trecuta. Zeci de copaci au fost doborati de vantul puternic, in timpul…

- Pompierii au intervenit duminica, in peste 50 de localitați din 13 județe pentru a inlatura efectele produse de furtuna. Strazi inundate, copaci cazuți și stalpi de electricitate puși la pamant de vantul puternic. Furtunile au facut prapad in peste 50 de localitați din 13 județe Au fost inundate șapte…

- Furtunile au facut prapad in estul și sud-estul țarii. Ploile, vantul puternic și grindina au maturat zeci de localitați din 10 județe, care s-au aflat sub cod roșu de furtuna. Mai multe strazi au fost inundate, iar zeci de copaci s-au rupt și au cazut peste mașini.

- Pompierii din Giurgiu au avut serios de munca dupa ce natura s-a dezlanțuit și a lovit localitați din județ, provocand pagube materiale insemnate. Salvatorii au fost in alerta și au intervenit in mai multe zone ale județului, inclusiv in municipiul Giurgiu. Mai mulți șoferi s-au ales cu autoturismele…

- Mai multe persoane au fost surprinse de efectele codului roșu de vijelii și grindina in județul Caraș-Severin, in noaptea de vineri spre sambata. Pompierii au salvat doua persoane prinse sub un acoperiș prabușit și alte doua care au fost surprinse de furtuna pe Dunare. Potrivit ISU Caraș-Severin, in…

- Furtuna care s-a abatut joi seara peste județul Timiș a lasat in urma ei o mulțime de pagube. Zeci de copaci au fost doborați de vant, grindina a avariat case, mașini și a omorat mai multe berze. De asemenea, patru localitați au ramas fara curent electric.

- Furtunile de marți seara, pentru care au fost emise avertizari de la meteorologi, au produs pagube in mai multe zone din țara. Au fost strazi inundate, iar mai mulți arbori doborați de vant au cazut pe strazi, in unele cazuri avariind autoturisme. Apa a inundat strazi și mai multe gospodarii. Au intervenit…

Ploaia puternica de sambata seara, care s-a abatut asupra Capitalei și județului Ilfov, a provocat inundații pe strazi, in unele zone fiind necesara intervenția echipelor...