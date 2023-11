România, lovită de ciclon. Temperaturile vor scădea drastic Ciclonul mediteranean care va traversa Romania va genera o scadere brusca a temperaturilor. Inclusiv in zona Capitalei vom avea temperaturi negative de minus doua sau trei grade. De asemenea, pe parcursul urmatoarelor zile ne putem aștepta la precipitații in București. Nu excludem ca și in Capitala, in special in timpul weekendului sa avem parte de lapovița sau ninsoare.”, a explicat șefa ANM, la Antena 3 CNN. Ciclonul mediteranean lovește Romania Meteorologul ANM, Iris Raducanu, a explicat faptul ca un ciclon mediteranean va lovi Romania și vom avea parte de temperaturi negative, dar și de ninsori.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Directorul ANM, Elena Mateescu, a explicat ca ciclonul mediteranean care va traversa Romania va genera o scadere brusca a temperaturilor. De asemenea, ea a explicat ca ne putem aștepta la precipitații și temperaturi scazute in București, iar in weekend am putea avea lapovița și ninsoare.Citește și:…

- Un ciclon aduce ninsori abundente și ploi in majoritatea zonelor din țara. Temperaturile vor scadea simțitor, iar meteorologii spun ca urmeaza un episod de iarna veritabila. ”Episodul cel mai sever insa este așteptat in ziua de sambata, cand vremea va fi vantoasa in toate regiunile, mai ales in jumatatea…

- Vremea se strica de sambata, iar ANM anunța temperaturi de pana la -7 grade. De asemenea, sunt așteptate ploi și chiar și ninsori. Alina Serban, meteorolog ANM, anunța ca vremea se schimba radical in weekend. Este vorba despre un front atmosferic rece care ne traverseaza țara. El este cel care aduce…

- Administrația Naționala de Meteorologie a venit cu un avertisment de vreme rece! Un val de aer polar va trece peste Romania și va face ca temperaturile frumoase din ultima perioada sa fie inlocuite cu unele mult mai joase. Alerta meteo ANM! Val de aer polar peste Romania Așadar, Romania urmeaza sa fie…

- Vremea foarte calda pentru aceasta perioada a anului nu ne parasește nici azi, 30 septembrie. Valorile maxime se vor opri la 30 de grade. Astazi vremea va fi cu mult mai calda decat in mod obișnuit, in toata țara. Cerul va fi variabil, cu innorari și izolat ploi slabe in vestul și nordul teritoriului.…

- Astazi, vremea va fi predominant frumoasa și mai calda decat in mod obișnuit pentru aceasta perioada. Cerul va fi variabil in regiunile sudice și mai mult senin in rest. Vantul va sufla slab și moderat, temporar cu ușoare intensificari mai ales pe parcursul zilei in sud, in sud-est și la munte, cu viteze…

- Se așteapta temperaturi caniculare, cu valori maxime cuprinse intre 37 și 39 de grade și minime de 18-22 de grade. Cerul va prezenta innorari temporare, dar va fi predominant senin, mai ales dimineața și noaptea. Vantul va sufla slab pana la moderat. Avertizare meteorologica valabila in țara:Cod galben:Pe…

- Administrația Naționala de Meteorologie a anunțat duminica, 20 august, ca valul de caldura va afecta Romania pana luni seara, 21 august, iar temperaturile maxime se apropie de 40 de grade CelsiusIn intervalul 20 august, ora 10.00-21 august, ora 21.00, valul de caldura va persista, iar in zonele de campie…