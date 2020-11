Stiri pe aceeasi tema

- Nu putem face standarde americane intr-un spital din anii '70 pe timp de criza COVID. Este declarația facuta de reprezentantului Romaniei la OMS, Alexandru Rafila. Oficialul susține ca presiunea pe sistemul sanitar este prea mare, acesta fiind motivul principal din cauza caruia s-a produs tragedia de…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, îi provoaca pe liberali la o dezbatere pe teme de Sanatate, precizând ca Alexandru Rafila este pregatit: „Specialiștii PSD versus specialiștii PNL. Masurile PSD pentru combaterea pandemiei versus masurile PNL”.„Toate masurile din planul…

- Reprezentantul Romaniei in Organizația Mondiala a Sanatații, Alexandru Rafila, face un anunț crucial despre evoluția pandemiei de coronavirus in țara noastra. In opinia profesorului Alexandru Rafila, Romania a intrat in valul doi al pandemiei de coronavirus. „Toate țarile din UE se afla pe un trend…

- Alexandru Rafila, reprezentantul Romaniei la OMS, susține ca in prezent ne aflam intr-o transmitere comunitara intensa si nu este exclus ca in aceasta saptamana sa ajungem la 2.000 de cazuri de COVID-19 pe...

- Pandemia de coronavirus in Romania a dat planurile peste cap multora in toate aceste luni, insa iata ca nici in iarna nu vom scapa de virusul din China. Alexandru Rafila a spus cum va evolua!

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca s-au inregistrat, in ultimele 24 de ore, 1.391 de cazuri noi, ceea ce urca la 101.075 de cazuri de infectari in Romania de la inceputul pandemiei.

- BILANT CORONAVIRUS 4 SEPTEMBRIE 2020. Alte 1.339 de noi cazuri de infecție cu noul coronavirus au fost raportate in ultimele 24 de ore in Romania, in urma a 25.177de teste efectuate. Bilanțul COVID-19 a ajuns la 92.595 , potrivit datelor transmise vineri de Grupul de Comunicare Strategica. In ultima…

- Reprezentantul Romaniei la Organizația Mondiala a Sanatații, Alexandru Rafila, a explicat la Antena 3 ca Romania nu va scapa de coronavirus nici anul viitor și ca vaccinarea anti-COVID 19 trebuie extinsa.”Nu avem niciun motiv sa consideram ca aceasta boala nu va mai fi la fel de grava in 2021…