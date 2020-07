România, locul trei în UE în rândul ţărilor cu cea mai abruptă scădere a exporturilor în luna mai Romania, locul trei in UE in randul tarilor cu cea mai abrupta scadere a exporturilor in luna mai Exporturile de bunuri au scazut in toate statele membre ale UE, in mai 2020, cu exceptia Ciprului si Sloveniei, iar cele mai ample scaderi au fost inregistrate in Franta (minus 47,4%), Grecia (minus 46,5%) si Romania (minus 44,6%), arata datele publicate joi de Eurostat. Situaţia este similară în cazul importurilor, în luna mai 2020 comparativ cu luna mai 2019, toate statele membre au înregistrat reduceri semnificative, cu excepţia Luxemburgului şi Maltei, cele… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

