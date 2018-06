Stiri pe aceeasi tema

- Pentru a opta oara consecutiv, Ferratum Group a derulat cu success Barometrul de Vara 2018™. Aproape 22.000 de gospodarii au participat la sondajul bianual care, pe langa altele, analizeaza principalele activitati estivale in randul respondentilor, daca acestia prefera shoppingul online in detrimentul…

- 6,7% din populația Uniunii Europene, adica nu mai puțin de 33 de milioane de oameni, sufereau in 2017 de deprivare materiala severa, potrivit unui raport oficial al Eurostat. Pe primul loc in acest trist clasament se afla Bulgaria (30%), urmata de Grecia (21,1%), Romania (19,4%) și Ungaria (14,5%).…

- Patru institutii de invatamant superior din Romania sunt incluse in topul universitatilor din tarile care au aderat din 2004 la Uniunea Europeana (UE). Clasamentul se numeste „The Times Higher Education New Europe“ si cuprinde 53 de universitati din 12 tari.

- Romania se afla in randul tarilor din Uniunea Europeana cu cea mai lunga si dificila perioada de insolventa pentru firme, iar unul dintre motivele principale este legat de faptul ca multi investitori au lacune serioase in domeniul strategiilor de prevenire a riscului, conform unui studiu de specialitate…

- Romania este pe locul al treilea din Uniunea Europeana la deficitul bugetar din 2017 (2,9% din PIB), dupa Spania si Portugalia, arata datele comunicate luni, 23 aprilie, de biroul de statistica al Comisiei Europene – Eurostat. Romania apare in statistica europeana cu un PIB de 858,3 miliarde de lei…

- Romania se afla pe ultimul loc in clasamentul tarilor din Uniunea Europeana in ceea ce priveste calitatea si eficienta infrastructurii rutiere, dupa cum arata un studiu al World Economic Forum. Topul, citat de Comisia ...

- Eurostat a publicat o statistica despre nasterile de copii in Uniunea Europeana in anul 2016. In urma cu doi ani in intreaga Uniune Europeana s-au nascut 5,1 milioane de bebelusi, din care aproape jumatate, 2,4 milioane, au fost adusi pe lume de femei aflate la prima de nastere.

- Romania ocupa primul loc intre tarile membre NATO in topul cheltuielilor pentru modernizarea tehnicii militare. Potrivit raportului anual al secretarului general NATO, o treime din bugetul apararii tarii vecine este alocata investitiei in echipament militar.