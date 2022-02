Stiri pe aceeasi tema

- Cu un total de 13 medalii - cinci de aur, cinci de argint si trei de bronz -, Romania s-a clasat pe prima pozitie in ierarhia pe medalii la Campionatele Balcanice de atletism pentru juniori U20 desfasurate la Belgrad (Serbia). Avand in componenta 33 de sportivi (16 la feminin si 17 la masculin), delegatia…

- Sportivii moldoveni au urcat pe podium la Campionatul Balcanic U-20 de la Belgrad. Alexandr Mazur a cucerit medalia de argint, iar Iuliana Dabija - medalia de bronz.Sportivul de doar 16 ani, Alexandr Mazur, a inregistrat rezultatul 17.23 metri la aruncarea greutații.

- Pe 12 februarie 2022, in orașul Belgrad, s-a desfașurat Campionatul balcanic pentru juniori U20. Este primul start oficial internațional pentru Federația de atletism, care a delegat la concurs 8 tineri sportivi.

