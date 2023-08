Stiri pe aceeasi tema

- 'Globul de Aur' pentru elevii romani: Locul 1 la Olimpiada Internaționala de GeografiePerformanța pentru elevii romani la Olimpiada Internaționala de Geografie, desfașurata in Indonezia, unde Romania s-a clasat pe locul 1 pe națiuni, informeaza Mediafax. Romania s-a clasat pe locul 1 pe națiuniOlimpiada…

- Lotul Romaniei a obtinut locul I la nivel european si locul al III-lea in clasamentul pe natiuni la Olimpiada Internationala de Fizica desfasurata in Japonia, la Tokyo, a informat, luni, Ministerul Educatiei. „Dupa Matematica, Romania scrie istorie si la Olimpiada Internationala de Fizica desfasurata…

- Lotul Romaniei a obținut locul al III-lea in clasamentul pe natiuni la Olimpiada Internationala de Fizica desfasurata in Japonia Lotul Romaniei a obtinut locul I la nivel european si locul al III-lea in clasamentul pe natiuni la Olimpiada Internationala de Fizica desfasurata in Japonia, la Tokyo, a…

- Lotul Romaniei a obtinut locul I la nivel european si locul al III-lea in clasamentul pe natiuni la Olimpiada Internationala de Fizica desfasurata in Japonia, la Tokyo, anunța Ministerul Educatiei.

- Locul 1 in Europa si locul 3 in clasamentul pe natiuni pentru Romania, la Olimpiada Internationala de Fizica. Ministerul Educatiei a publicat o postare pe Facebook prin care a anuntat rezultatele obtinute de elevii din Lotul National al Olimpiadei Internationale de Fizica. Dupa matematica, Romania scrie…

- In perioada 5-9 iulie 2023 s-a desfașurat la Suceava, a III-a ediție a Olimpiadei Naționale de Creativitate Științifica (ONCS) care a fost organizata de Ministerul Educației prin Inspectoratul Școlar Județean Suceava (ISJ SV) in parteneriat cu Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava (USV) și Societatea…

- Examenul de Bacalaureat continua miercuri cu proba la alegere a profilului si specializarii, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educatiei . Se poate opta, in functie de filiera, profil si specializare pentru una dintre cele 10 discipline: Biologie, Chimie, Fizica, Economie, Filosofie, Geografie,…

- Lotul Romaniei a obtinut cele mai bune rezultate in istoria participarii fizice/in situ la Olimpiada Europeana de Fizica/EUPhO – trei medalii de aur si doua medalii de argint, informeaza Ministerul Educatiei. Elevii care au reusit aceasta performanta sunt: Vlad-Stefan Oros (clasa a XII-a/Liceul Teoretic…