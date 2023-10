Stiri pe aceeasi tema

- Topul celor mai inovatoare țari din lume. Romania este pe locul 47Elvetia a fost desemnata inca o data cea mai inovatoare tara din lume, potrivit unui studiu realizat de Organizatia Natiunilor Unite (ONU), informeaza DPA, conform Agerpres. Organizatia Mondiala a Proprietatii Intelectuale (WIPO),…

- Peste 200 de militari din sapte state, printre care si Ucraina, participa la exercitiul multinational „Sea Breeze 23.3”, organizat timp de patru zile, incepand de luni, de Fortele Navale Romane si ale Statelor Unite ale Americii, pe Marea Neagra si in Delta Dunarii. Potrivit Statului Major al Fortelor…

- Primul tratament pentru tratarea depresiei postnatale a fost aprobat si va fi vandut curand in Statele Unite. Medicamentul, spre deosebire de antidepresivele clasice are un efect rapid fiind nevoie doar de un tratament cu o pastila o data pe zi timp de doua saptamani, anunța Adevarul.,,Femeile au raportat…

- Singapore este tara care, in 2023, detine cel mai puternic pasaport din lume. Timp de cinci ani, clasamentul a fost condus de Japonia, insa, in acest an, a fost coborata pe locul al treilea, scrie CNN . Cetatenii singaporezi pot vizita fara viza 193 de tari din cele 227 din intreaga lume. Timp de cinci…

- Studiu Revolut – Transferurile internaționale de fonduri catre Romania, realizate cu Revolut, au continuat sa creasca, in primul semestru al anului, inregistrand un progres de 5%1 fața de sem. I 2022 – Prin principalele 10 coridoare de transferuri internaționale (Regatul Unit, Germania, Irlanda, Olanda,…

- Azi, de la ora 19:45, naționala feminina de tineret a Romaniei incearca sa dea marea lovitura contra Ungariei, campioana ultimelor doua ediții. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Pro Arena. Romania a jucat excelent in grupa principala și a invins Suedia și Elveția, obținand astfel calificarea…

- Ucraina a contractat de la inceputul campaniei militare ruse aproximativ 12.000 de "mercenari" din 84 de tari, arata o estimare publicata luni, 10 iulie, de Ministerul rus al Apararii, potrivit agenției spaniole de presa EFE, preluata de Agerpres."In total, incepand din 24 februarie 2022, au sosit oficial…

- Islanda s-a clasat pe primul loc in lista pentru 2023 ca fiind cea mai pașnica țara din lume, in timp ce alte doua națiuni - Danemarca și Irlanda - ii urmeaza, ocupand locurile doi și, respectiv, trei in topul celor mai pașnice locuri. Iata lista completa a primelor 10 cele mai pașnice țari din lume:1.…