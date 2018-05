Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 2007 - 2017, cel mai semnificativ declin al investitiilor (din sectorul public si din cel privat) ca procent din PIB s-a inregistrat in Letonia (19,9% in 2017 fata de 36,4% in 2007, sau minus 16,5 puncte procentuale), Grecia (minus 13,4 puncte procentuale), Estonia (minus 12,9 puncte…

- Letonia, Grecia, Estonia si Romania sunt statele din UE care au inregistrat cel mai semnificativ declin al investitiilor ca procent din PIB, in ultimii zece ani. La polul opus se află Suedia, Austria şi Germania, care şi-au majorat investiţiile, arată datele publicate luni de…

- Netta, cu piesa kitsch pop "Toy", a intrunit un total de 529 de puncte Sambata seara, pe scena de la Altice Arena din Lisabona, Portugalia, s-a disputat finala ediției 2018 a Eurovision. In urma semifinalelor de marti si joi s-au calificat in finala de sambata 20 de tari: Norvegia, Serbia, Danemarca,…

- Reprezentanții României la Eurovision 2018, membrii trupei The Humans, au ratat calificarea în finala de sâmbata a competiției muzicale, care are loc anul acesta pe scena de la Altice Arena din Lisabona, Portugalia. România, cu piesa "Goodbye", a intrat în competiție…

- In 2016, reactoarele nucleare erau in functiune in jumatate din statele membre ale Uniunii Europene, respectiv Belgia, Bulgaria, Cehia, Germania, Spania, Franta, Ungaria, Olanda, Romania, Slovenia, Slovacia, Finlanda, Suedia si Marea Britanie, in timp ce in celelalte 14 tari membre nu exista facilitati…

- Romania si Bulgaria sunt țarile cu cele mai slabe sisteme feroviare din Europa, anul trecut, conform indicelui 2017 European Railway Performance (RPI), publicat de firma de consultanta Boston Consulting Group (BCG). De altfel, intarzierile trenurilor din Romania au totalizat peste 8 ani, in 2017. Și…

- Bulgaria si Romania aveau anul trecut cele mai slabe sisteme feroviare din Europa, conform indicelui 2017 European Railway Performance (RPI), publicat de firma de consultanta Boston Consulting Group (BCG), transmit site-ul swissinfo.ch si Xinhua. Elvetia a avut si anul trecut cel mai bun sistem…

- Romania a inregistrat in ianuarie 2018 cel mai semnificativ avans din Uniunea Europeana la comertul cu amanuntul, comparativ cu perioada similara din 2017, arata datele publicate luni de Oficiul European de Statistica (Eurostat). În zona euro, comerţul cu amănuntul a crescut cu 2,3%…