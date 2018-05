Stiri pe aceeasi tema

- Elevul Stefan Balauca de la Colegiul National „Mihai Eminescu” din municipiul Botosani a obtinut, sambata, medalia de aur la Olimpiada internationala de fizica a tarilor asiatice. Intrecerea a avut loc in perioada 5- 12 mai in Vietnam, lotul Romaniei fiind format din opt elev. Stefan Balauca, care este…

- Vesela, plina de energie, frumoasa, oradeanca Bianca-Gabriela Sas si-a descoperit pasiunea de a calatori singura prin lume. A absolvit Facultatea de Stiinte Economice din Oradea, a terminat masterul, mai are de prezentat dizertatia. Gustul pentru calatorii l-a prins cand a plecat cu work&travel…

- Un nou cutremur s-a produs in Romania, in aceasta dimineata. Seismul a avut loc in judetul Vrancea, la 102 kilometri adancime. Potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica...

- Peste 500 de elevii brașoveni vor participa la cursuri de științe exacte predate prin metode inedite. Incepand din aceasta luna, Brasovul va avea 20 de „profesori altfel” formati de Centrul de Evaluare si Analize Educationale (CEAE), cu sprijinul Carmeuse. Primii ”profesori altfel” din Brașov și-au…

- Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru a organizat marti, la Brasov, conferinta internationala cu tema ”Constientizarea comunitatilor europene cu privire la importanta imbunatatirii politicilor in domeniul bioenergiei”, eveniment la care participa experti din domeniul bioenergiei si valorificarii…

- Romania s-a ghidat si la editia din 2018 a Jocurilor Olimpice de iarna dupa principiul lui Pierre de Coubertin: "Important nu este sa castigi, ci sa participi". Astfel, delegatia tricolora se intoarce de la PyeongChang fara nicio medalie, cea mai buna performanta la Olimpiada din Coreea de Sud fiind…

- Spalatul pe maini reprezinta unul dintre modurile prin care poate fi prevenita mortalitatea infantila din cauza pneumoniei, in proportie de 25%, si din cauza diareei, in proportie de 50%. Aceste doua afectiuni omoara intre 3 si 5 milioane...

- Carpathian MTB Epic 2018 – inscrieri deschise la evenimentul premium multi-etapa din estul Europei. Tot se intampla in perioada 16-19 August 2018, la Cheile Gradiștei – Fundata, Brașov. Vezi galeria foto + 3 + 3 Aflat la cea de-a doua ediție, Carpathian MTB Epic, primul eveniment UCI de mountain bike…