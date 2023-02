Stiri pe aceeasi tema

- Sute de soferi de autocamioane asteapta, miercuri, sa iasa din tara prin principalele puncte de trecere a frontierei din judetul Arad, iar inainte de Nadlac II, pe autostrada A1, s-a format o coloana lunga de aproximativ cinci kilometri. Reprezentantii Politiei de Frontiera Arad au declarat, pentru…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, neaga realitatea in care traiesc oamenii care bat din farmacie in farmacie ca sa-și gaseasca medicamentele și sustine ca nu a existat si nici nu exista o criza a medicamentelor pe piata din Romania. Rafila da vina tot pe oameni, spunand ca a existat „mai degraba…

- Presedintele SUA, Joe Biden, ar putea sa efectueze o vizita in Europa Centrala cel mai probabil in luna februarie, a anuntat, miercuri, președintele Poloniei, Andrzej Duda, adaugand ca nu stie deocamdata care dintre tarile din regiune ar fi incluse ca destinatii in cadrul acestei vizite, relateaza Reuters.…

- Deficitul guvernamental, conform datelor ajustate sezonier, s-a situat in trimestrul trei din 2022 la 3,3% din PIB in zona euro si la 3,2% din PIB in Uniunea Europeana, iar Romania si Ungaria sunt tarile cu cel mai ridicat nivel, arata datele publicate luni de Oficiul European de Statistica, Eurostat.…

- Persoanele care vor sa treaca din Romania in Ungaria cu autoturismul au de asteptat, sambata la pranz, zeci de minute sau chiar ore. Cel mai ridicat timp de asteptare se inregistreaza in punctul de trecere a frontierei de la Nadlac – 130 de minute, insa si in alte puncte de frontiera se asteapta mult.…

- Romania are cel mai corupt sistem politic și economic din 28 de țari intervievate, conform unui studiu Ipsos, citat de economedia.ro. Țara noastra este urmata de state cu o fragila stabilitate, precum Turcia, Thailanda, Africa de Sud, dar in top se afla și Marea Britanie. Conform studiului, țarile…

- De la 1 ianuarie, guvernul Ungariei va majora pensiile cu 15%, a anuntat, marti, premierul Viktor Orban. Intr-o inregistrare video, distribuita pe pagina sa de Facebook, Viktor Orban a precizat ca tocmai a semnat o hotarare de guvern care prevede cresterea pensiilor cu 15%, de la 1 ianuarie. „Criza…

- Premierul ungar Viktor Orban va veni in Romania pe 17 decembrie, la o intalnire la care va fi prezenta și Ursula von der Leyen, transmire presa din Ungaria. Viktor Orban va semna, la Bucuresti, in data de 17 decembrie, un acord privind reteaua electrica care va transporta energie electrica din Azerbaidjan…