România, locul 2 în UE în topul supraaglomerărilor celulelor din închisori Ratele de supraaglomerare au fost observate in Cipru (146), Romania (116), Franța (114), Grecia și Italia (ambele 108), Suedia (102), Croația și Danemarca (ambele 101). Opt țari UE s-au confruntat cu celule de inchisoare supraaglomerate, in timp ce 17 țari au avut capacitate suplimentara, conform Eurostat. Rata de ocupare a penitenciarului este numarul de deținuți raportat la capacitatea oficiala (capacitatea de proiectare) a inchisorilor, inmulțit cu 100. Supraaglomerarea are loc atunci cand gradul de ocupare depașește 100, ceea ce indica faptul ca in inchisoare exista mai mulți deținuți decat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

