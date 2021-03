Stiri pe aceeasi tema

- Femei cu funcții de conducere Foto arhiva: Agerpres România este pe primul loc în Uniunea Europeana când vine vorba de femei care dețin poziții de vârf în companii, arata comunicatul unui Centru de afaceri dezvoltat de femei, care citeaza un raport de Eurostat. …

- Romania este pe primul loc in Uniunea Europeana cand vine vorba de femei care conduc afaceri din pozitia de Senior Executives in companii, potrivit unui comunicat al unui hub de afaceri dezvoltat de femei, care citeaza un raport Eurostat. Astfel, in Uniunea Europeana, 37% dintre manageri sunt femei,…

- In Uniunea Europeana, 37% dintre manageri sunt femei, 28% fac parte din boardul managerial, iar 18% sunt Senior Executives, iar Romania ocupa locul 1 in Uniunea Europeana (34%) atunci cand vine vorba de femei care conduc afaceri din poziția de Senior Executives, potrivit Eurostat. Citește…

- Peste doua treimi din statele membre ale Uniunii Europene (21 din 27 de tari membre) aveau la 1 ianuarie 2021 un salariu minim pe economie, care in general avea o valoare mai mica de 700 de euro pe luna in est si de peste 1.500 de euro pe luna in nord-vestul blocului comunitar, arata datele publicate…

- In Uniunea Europeana aproximativ 41,5% din deseurile de ambalaje din plastic au fost reciclate in anul 2018, Romania fiind peste media UE in conditiile in care 43% din deseurile de ambalaje din plastic au fost reciclate in acel an, arata datele publicate miercuri de Eurostat, potrivit AGERPRES.…

- Gospodariile din Uniunea Europeana aloca, in medie, 1,6% din cheltuielile totale de consum pentru bauturi alcoolice, statele membre unde aceasta pondere este peste medie fiind Letonia (4,8%), Estonia (4,7%), Lituania (3,7%), Cehia si Polonia (3,4%), Croatia, Ungaria si Finlanda (2,9%) precum si Romania…

- Gospodariile din Uniunea Europeana aloca, in medie, 1,6% din cheltuielile totale de consum pentru bauturi alcoolice, statele membre unde aceasta pondere este peste medie fiind Letonia (4,8%), Estonia (4,7%), Lituania (3,7%), Cehia si Polonia (3,4%), Croatia, Ungaria si Finlanda (2,9%) precum si Romania…

- Gospodariile din Uniunea Europeana aloca, in medie, 1,6% din cheltuielile totale de consum pentru bauturi alcoolice, statele membre unde aceasta pondere este peste medie fiind Letonia (4,8%), Estonia (4,7%), Lituania (3,7%), Cehia si Polonia (3,4%), Croatia, Ungaria si Finlanda (2,9%) precum si Romania…