- Romania se claseaza pe locul 31 in clasamentul european al puterii de cumparare, cu aproximativ 60% sub media europeana, in conditiile in care europenii au o putere de cumparare medie pe cap de locuitor de 13.894 de euro, in 2020, conform rezultatelor studiului GfK Purchasing Power pentru Romania si…

- Dupa patru saptamani in care numarul cazurilor de Covid-19 a crescut de la 3.000 la 10.000 de cazuri zilnice, iar numarul deceselor zilnice a inceput sa treaca de 100 de persoane, autoritatile de la Bucuresti sunt gata sa largeasca la nivel national numarul restrictiilor impuse populatiei.…

- CARAS-SEVERIN – Longevitatea unora i-a determinat pe experti sa-i incadreze intr-o alta categorie, acestia fiind „cei mai batrani batrani“, iar carasenii urmeaza trendul general! Populatia judetului Caras-Severin prezinta un proces lent de imbatranire ca urmare a scaderii natalitatii si cresterii duratei…

- Romania este printre cele 23 de state europene in care evolutia pandemiei provoaca o grava ingrijorare la nivelul Uniunii atat din cauza numarului zilnic de infectari in randul populatiei varstnice in ultimele 14 zile, cat si in privinta ratei deceselor. Suntem pe locul doi in Europa ca mortalitate…

- Laura Codruta Kӧvesi, procuror-sef european, a vorbit vineri, in cadrul forumului online Eurosfat, despre provocarile create de pandemie asupra statului de drept, despre rolul institutiei pe care o conduce, si a declarat ca se afla in negocieri cu ministrul Justitiei privind numarul de procurori europeni…

- ​Academia Româna și-a exprimat joi preocuparea fața de consecințele negative pe care le-ar avea utilizarea tehnologiei 5G asupra sanatații publice și a solicitat ca, înainte de a introduce în funcțiune sistemul 5G, sa fie efectuata o analiza științifica responsabila, care sa vizeze…