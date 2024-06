Naționala Romaniei joaca vineri, 7 iunie, contra reprezentativei statului Liechtenstein, pe stadionul Steaua (ora 21.00, in direct la Antena 1), ultimul test inainte de EURO 2024.LIVESCORE Romania - Liechtenstein 0-0Min. 31: Hagi, capitan al naționalei in premiera, rateaza, incredibil, din 4-5 metri, dupa o centrare a lui Coman.Chin „tricolor”, joc extrem de modest in prima jumatate de ceas in fața locului 202 in clasamentul FIFA.Min. 18: Coman a șutat puțin pe langa poarta. din apropierea careului.Min. 14: Racovițan a șutat in portar dintr-o poziție excelenta.Min. 12: Cicaldau l-a servit pe Pușcaș,…