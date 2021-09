Stiri pe aceeasi tema

- Nationala de fotbal a Romaniei a invins reprezentativa Liechtensteinului cu scorul de 2-0, duminica seara, pe Arena Nationala din Bucuresti, in Grupa J a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022. Romania a obtinut a doua victorie consecutiva in aceasta campanie, dupa 2-0 cu Islanda in deplasare.…

- Președintele Klaus iohannis a reacționat pe Facebook la știrea decesului lui Ion Caramitru și a aratat ca avem parte de o zi trista. „Astazi este o zi trista pentru țara noastra. Ne desparțim de doi dintre cei mai iubiți romani. Ivan Patzaichin și Ion Caramitru au luminat arenele sportive și scenele…

- Selectionerul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Mirel Radoi, a declarat, miercuri seara, intr-o conferinta de presa sustinuta la Reykjavik, ca isi doreste revansa in fata Islandei, precizand ca daca prima reprezentativa a fost oprita anul trecut in semifinalele barajului de calificare la EURO…

- Islanda a anunțat lotul convocat pentru urmatoarele jocuri din preliminariile Campionatului Mondial 2022. Primul meci al Islandei este chiar impotriva Romaniei, pe 2 septembrie, la Reykjavik, liveTEXT pe GSP.ro și in direct la ProTV.In toamna anului trecut, Islanda a invins-o pe Romania, scor 2-1, in…

- Mirel Radoi a anunțat lotul nationalei de fotbal pentru cele trei partide programate in luna septembrie in preliminariile Cupei Mondiale din 2022. Șase dintre cei 26 de jucatori convocați, sunt debutanți. Cei șase debutanți sunt Marian Aioani, Virgil Ghita, Andrei Ratiu, Andrei Cordea, Marius Marin…

- Echipa naționala de fotbal a României a pierdut doua locuri în ierarhia FIFA data publicitații în cursul zilei de joi. Prima reprezentativa antrenata de Mirel Radoi se afla în prezent pe locul 45, dupa ce la ultimul clasament se gasea pe 43. Tricolorii au acumulat 1440…

- Romania infrunta azi, de la 11:30, Noua Zeelanda. Meciul va putea fi urmarit in direct la TV pe Eurosport 2 și TVR 1 . „Tricolorii” au doar varianta victoriei pentru a se califica in „sferturile” competiției de fotbal de la Tokyo. Pentru „tricolori”, duelul Noua Zeelanda este decisiv in vederea calificarii…

- Anghel Iordanescu, selecționerul celei mai bune generații din istoria primei reprezentative, supranumita ”Generația de Aur”, a vorbit despre marele sau regret legat de actuala naționala condusa de Mirel Radoi. Acesta este de parere ca Romania lui Nicușor Stanciu, Ianis Hagi sau Razvan Marin putea sa…