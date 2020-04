Stiri pe aceeasi tema

- Locurile de munca din Romania sunt cele mai periculoase din Uniunea Europeana, in conditiile in care, in 2017, Romania a inregistrat cel mai mare numar de accidente fatale de munca din UE, arata datele publicate marti de Eurostat.

- In 2017, in Romania, a fost inregistrata o rata standardizata de incidenta de 5,72 accidente mortale la 100.000 de lucratori, mai mult decat dublu fata de media din UE, care a fost de 2,25 accidente mortale la 100.000 de lucratori, scrie Agerpres. La nivelul UE, in 2017, au fost peste doua milioane…

- Ministrul italian al agriculturii, Teresa Bellanova, se va intalni luni cu ambasadorul Romaniei in Italia, George Gabriel Bologan, pentru a cere Romaniei sa ii lase urgent inapoi la munca pe muncitorii sezonieri. Potrivit Il Sole24ore , un sfert din sezonierii din Italia sunt romani. Dupa ce Comisia…

- Un nou pericol de proporții paște Romania! In aceasta perioada atat de tulbure și de grea, in care mii de romani se imbolnavesc saptamanal de COVID-19, iar alții duc boala pe picioare, fara ca autoritațile sa aiba capacitatea sa-i testeze, se ivește o noua problema majora! Țarile puternic dezvoltate…

- Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca suntem la inceputul crizei si trebuie luate masuri pentru a nu se ajunge la concedieri sau inchideri de firme. Liderul PSD a cerut cateva masuri urgente care ar trebui luate in prima sedinta de Guvern.

- Cazul celor 16 containere cu deșeuri, care figurau in acte ca obiecte de uz casnic second hand, nu ar fi singurul. Potrivit procurorului care instrumenteaza cazul, alte 50 de containere cu deșeuri ar fi ajuns in Romania la fel, noteaza Agerpres. Procurorul Teodor Nita, care instrumenteaza cazul celor…

- Exodul romanilor continua. Romania este cel mai mare exportator de forta de munca din Uniunea Europeana, arata cel mai nou raport al Comisiei Europene despre mobilitatea angajatilor din uniune.