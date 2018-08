Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia de Tenis Feminin a ajuntat luni dimineata, 30 iulie, noul clasament mondial. Simona Halep continua sa fie cap de lista pentru a 39-a saptamana. Astfel, sportiva din Romania a egalat-o pe fosta tenismena, Amelie Mauresmo, la numarul de saptamani in fruntea WTA.

- O ambarcatiune speciala pentru dragaj marin a inceput sa fie construita acum cateva zile la Santierul Naval „Damen” de la Galati si va fi livrata in doi ani. Nava va opera la adancimi de 55 de metri, fiind comandata de grupul britanic Cemex, una dintre cele mai mari firme de constructii din lume.

- Aproximativ 46% dintre angajatii din Romania sunt platiti cu salariul minim pe economie, iar cei care castiga peste 700 de euro reprezinta doar 16% din total, se arata intr-un studiu de specialitate. Studiul privind dinamica pieţei muncii la nivelul principalelor industrii angajatoare a fost realizat…

- Industria vestimentara pentru copii - pe cat de infloritoare, pe atat de competitiva. Intr-o piata cu aproape 1000 de business-uri inregistrate in acest domeniu, cum reuseste un brand autohton nu doar sa supravietuiasca, ci sa faca si profit? Pentru a afla mai multe pe aceasta tema, am stat…

- Patronii de restaurante si hoteluri din Romania au cerut statului sa aduca o serie de modificari legislatiei din domeniu, astfel incat sa poata fi acoperit deficitul de forta de munca actual si sa fie aduse clarificari de natura fiscala.

- Tenismena Mihaela Buzarnescu a reusit astazi una dintre cele mai mari surprize ale turneului de la Roland Garros, al doilea Grand Slam al anului. Sportiva din Romania a eliminat o in doua seturi 6 3; 7 5 pe Elina Svitolina, numarul patru mondial, cea care avea sanse sa urce pe locul 1 mondial daca se…

- Simona Halep ramane lider mondial și dupa Madrid. Caroline Wozniacki, eliminata in ”optimile” turneului din capitala Spaniei. Jucatoarea daneza de tenis Caroline Wozniacki a fost invinsa miercuri de olandeza Kiki Bertens, cu un sec 6-2, 6-2, in optimile de finala ale turneului de la Madrid si a ratat…

- Cantaretul si actorul Mihai Margineanu (48 de ani) a revenit cu lamuriri dupa ce s-a scris ca s-ar fi mutat cu familia din tara. Artistul a precizat ca intr-adevar are o casa in Spania, unde intentioneaza sa petreaca mai mult timp, insa locuieste in continuare in Romania, unde are o viata fericita.