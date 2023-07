Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis a participat, joi, la inaugurarea podului suspendat de la Braila, al treilea ca marime din Europa. Președintele a spus ca aceasta este cea mai ampla constructie ridicata in Romania in ultimele trei decenii, potrivit Administrației Prezidențiale . El a precizat ca acest pod…

- ​Pe masa Coaliției, liberalii au facut cateva propuneri pe zona de fiscalitate menite sa aduca bani la bugetul de stat. Surse politice au declarat pentru HotNews.ro ca masurile au fost discutate in ședința Coaliției de luni, in prima lectura, fara a fi luata o decizie. Discuțiile au loc in contextul…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a declarat marti ca masurile care vizeaza aceste ajustari bugetare nu se refera doar la eliminarea facilitatilor si sunt multe alte masuri privind cresterea gradului de colectare, zona de taxare a produselor de lux sau pe zona produselor de viciu, marirea redeventelor,…

- Curs valutar BNR, vineri, 16 iunie. Banca Naționala a Romaniei va publica, la ora 13.00, cursul valutar pentru cele mai relevante monede. FANATIK va informeaza despre ultimele schimbari pe piața valutara. Veți afla azi cele mai recente valori ale euro, dolarului SUA, lirei sterline și altor monede relevante,…

- Volumul comerțului cu amanuntul in zona euro a ramas neschimbat in aprilie fața de luna precedenta, potrivit raportului Eurostat . Totodata, in Uniunea Europeana a crescut cu 0,1% in aceeași perioada. La nivel anual, indicele vanzarilor cu amanuntul a scazut cu 2,6% in zona euro și cu 2,9% in UE. Cele…

- Romania trebuie sa asigure acces crescut la servicii medicale de diagnostic si tratament de egala calitate si siguranta si trebuie sa intensifice dezvoltarea si implementarea de programe de preventie primara si de screening pentru cancer, au precizat reprezentantii Institutului National de Sanatate…

- In ciuda intensificarii temerilor legate de recesiune, consumatorii continua sa-și cheltuiasca banii, iar vanzarile cu amanuntul dau dovada de reziliența. Dar nu toate țarile sunt la fel, in Statele Unite inregistrandu-se vanzari puternice, in timp ce in Uniunea Europeana avem o situație amestecata,…

- Vanzarile cu amanuntul in Uniunea Europeana si zona euro au scazut in luna martie, insa Romania se numara printre statele membre cu cea mai puternica crestere a vanzarilor, atat de la o luna la alta cat si in ritm anual, arata datele publicate astazi de Eurostat .Conform acestor date, vanzarile cu amanuntul…