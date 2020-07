România, lider în UE la sumele alocate de stat pentru salariile propriilor angajaţi. România cheltuiește 11,2% din PIB cu bugetarii Romania, lider in UE la sumele alocate de stat pentru salariile propriilor angajati. Romania cheltuiește 11,2% din PIB cu bugetarii Romania a ramas si in 2019 lider in UE, pentru al treilea an consecutiv, la sumele alocate salariilor angajatilor statului din veniturile stranse din taxe si impozite de la populatie si firme, venituri care sunt printre cele mai reduse in randul tarilor membre. Statul român a urcat pe prima poziţie în 2017 şi s-a menţinut pe acelaşi loc şi în 2018, ca urmare a politicilor de creştere accelerată a veniturilor angajaţilor… Citeste articolul mai departe pe incont.ro…

