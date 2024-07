Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu a declarat, marti, ca Romania va semna cu urmatoarea Comisie Europeana un acord astfel incat intr-o perioada de sapte ani sa ajunga la deficitul de 3% asumat prin Tratatul de la Maastricht.

- Romania va semna cu urmatoarea Comisie Europeana un acord astfel incat intr-o perioada de sapte ani sa ajunga la deficitul de 3% asumat prin Tratatul de la Maastricht, a declarat, marti, prim-ministrul Marcel Ciolacu, citat de Agerpres. Deficitul bugetar a urcat la 3,24% din Produsul Intern Brut dupa…

- Marcel Ciolacu: Romania va semna cu urmatoarea Comisie Europeana un acord pentru un deficit de 3% in urmatorii sapte ani Romania va semna cu urmatoarea Comisie Europeana un acord astfel incat intr-o perioada de sapte ani sa ajunga la deficitul de 3% asumat prin Tratatul de la Maastricht, a declarat,…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, joi, la Bruxelles, despre blocajul din coalitie privind stabilirea datei alegerilor prezidentiale, ca este evident ca PNL doreste sa schimbe regulile jocului iar daca decizia lor ramane aceeasi, nu are rost sa faca o noua sedinta a coalitiei. Presedintele PSD a mai…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, joi, la Bruxelles, despre neintelegerile din coalitie privind stabilirea datei alegerilor prezidentiale , ca este evident ca PNL doreste sa schimbe regulile jocului, iar daca decizia lor ramane aceeasi, nu are rost sa faca o noua sedinta a coalitiei. ”Nu am stabilit…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat luni ca Guvernul face o analiza cu privire la preturile produselor de baza ale producatorilor din Romania. “In momentul acesta se face o analiza foarte clara cu producatorii, e vorba de producatorii din Romania. Noi vorbim de producatorii din Romania, sub nicio forma…

- Ajutor pentru tratarea infertilitațiiInfertilitatea este o problema tot mai frecventa in Romania, iar Guvernul a luat masuri pentru a sprijini cuplurile care se confrunta cu aceasta dificultate. Noua masura adoptata prevede acordarea unui ajutor financiar de pana la 15.000 de lei pentru fiecare cuplu…

- Guvernul a fost obligat de Comisia Europeana sa modifice din nou Legea achizițiilor publice și cea a achizițiilor sectoriale, cu prevederi care avantajeaza clar marile companii din afara țarii. In plus, contractele aflate in vigoare se vor modifica și ele, pe motiv ca Romania ar intra in procedura de…