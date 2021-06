România liberală se sufocă Nici cand era la putere sau se pregatea sa o preia PSD nu a facut atata iureș, și nu ma refer aici doar la alegerile locale. Este vorba și de cele parlamentare, dar și cele pentru alegerea președintelui de partid. In schimb, liberalii se scalda in neghiobie și ingamfare cu alegerile lor de parca ar […] The post Romania liberala se sufoca first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

