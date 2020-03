Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, afirma ca este esentiala mentinerea integritatii pietei unice de catre statele membre, iar verificarile la frontiere trebuie sa nu perturbe in mod inutil libera circulatie a marfurilor pe teritoriul Uniunii Europene in contextul crizei generate de pandemia de COVID-19.…

- EY Romania: UE ofera cinci tipuri de ajutoare pentru sprijinirea statelor membre, in lupta cu pandemia de COVID-19. Romania primește peste 1 mld. euro Uniunea Europeana va oferi cinci tipuri de ajutoare de stat pentru sprijinirea economiei statelor membre, in contextul focarului de infectie cu COVID-19.…

- Agentia UE pentru Politia de Frontiera si Garda de Coasta (FRONTEX) lucreaza in prezent la orientari pentru implementarea uniforma a recomandarilor Comisiei Europene privitoare la restrictionarea temporara a calatoriilor neesentiale in Uniunea Europeana ale cetatenilor statelor terte, informeaza…

- Presedintele Klaus Iohannis a participat, marti seara, la videoconferința cu membrii Consiliului European pe tema masurilor privind gestionarea COVID-19. Seful statului a vorbit despre situatia dificila a cetatenilor romani care au ramas blocati in tari europene, din cauza inchiderii granitelor, si…

- Romania urmeaza sa beneficize de 13 miliarde de euro in viitorul exercițiu bugetar european 2021-2027, a anunțat ministrul la emisiunea „Romania in realitate”, transmisa de site-ul realitatea.net.Agricultura este campioana atragerii de fonduri europene in Romania. 26 de miliarde de euro este suma atrasa…

- Romanii au luat cu asalt magazine, in ultimele zile, de frica epidemiei de coronavirus. Isteria a lasat goale rafturile din multe supermarketuri, motiv pentru care ministrul Agriculturii, Adrian Oros, incearca sa linișteasca populația și spune ca Romania are destule stocuri de alimente, in caz de urgența,…

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros, a facut un apel la calm, in contextul posibilitatii aparitiei coronavirusului in Romania.Ministrul a dat asigurari ca exista stocuri suficiente de apa si alimente, mult peste nevoile populatiei.Doresc sa fac un apel la calm catre toti cetatenii, si sa ii asigur ca…

- Presedintele Klaus Iohannis afirma intr-o declaratie de presa cu privire la retragerea Marii Britanii din UE ca Romania isi exprima speranta ca Regatul Unit va ramane un partener apropiat si un aliat de incredere, punctand si ca dupa Brexit cetatenii romani vor putea sa isi exercite neingradit drepturile…