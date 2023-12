România la ultimul Campionat European de fotbal De curand Romania a reușit sa se califice la un nou Campionat European, cel care va avea loc vara viitoare in Germania. Nu mai puțin de 10 orașe din aceasta țara vor gazdui meciurile de la mult-așteptatul turneu final al carui start va fi la data de 14 iunie 2024. Ianis Hagi și compania au facut o campanie de calificare care a dat peste cap așteptarile. Ei au reușit sa caștige grupa I, grație celor 22 de puncte adunate in cele 10 etape parcurse. Mai mult decat atat, nu au suferit nicio infrangere și au avut 5 puncte in plus fața de a doua clasata, Elveția. „ Tricolorii ” revin pe prima scena a… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

