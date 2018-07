Stiri pe aceeasi tema

- Romania va urmari ca, prin activitatea pe care o va desfasura cand va detine presedintia Consiliului Uniunii Europene, sa obtina rezultate concrete pentru cetateni, a afirmat premierul Viorica Dancila, miercuri, in plenul Parlamentului. ‘Romania va urmari ca, prin activitatea pe care o va desfasura…

- Premierul Viorica Dancila va prezenta, astazi, de la ora 13.00, in plenul reunit al Parlamentului stadiul pregatirilor pentru preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene de catre Romania in primul semestru al anului 2019, conform News.ro.

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a participat miercuri, 13 iunie 2018, la conferința „Romania la Președinția Consiliului Uniunii Europene: valorificarea dosarelor economice“, eveniment organizat de CursDeGuvernare.ro, cu sprijinul Bancii Naționale a Romaniei. In intervenția…

- Birourile Permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului au aprobat, miercuri, o cerere a premierului Viorica Dancila de a organiza o dezbatere in Parlament pe tema preluarii presedintiei Uniunii Europene de catre Romania, discutiile urmand sa aiba loc miercurea viitoare in plenul reunit al celor doua…

- Europarlamentarul roman Andi Cristea, Președintele Delegației Parlamentului European pentru Republica Moldova, a participat luni, 11 iunie, la Chișinau, la cea de-a VII-a Reuniune a Comisiei Comune pentru Integrare Europeana dintre Parlamentul Republicii Moldova și Parlamentul Romaniei.Cristea…

- "Una dintre prioritatile pe care le avem pentru presedintia Consiliului Uniunii Europene se refera la consistenta politicii UE in ceea ce priveste parteneriatul estic si, in mod evident, una dintre prioritatile noastre atunci cand vorbim despre parteneriatul de Est este Republica Moldova. Nu am timp…

- O reacție extrem de dura și de acida a venit din partea europarlamentarului PSD Andi Cristea. Ca un om care se ocupa din partea Parlamentului European de relațiile cu Republica Moldova, europarlamentarul PSD susține ca ”domnul Iohannis este un președinte spectator, mana moarta”. ”Eu ma uit…