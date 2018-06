Stiri pe aceeasi tema

- Doliu in lumea muzicii populare. Una dintre cele mai mari artiste pe care a avut-o Romania a incetat din viața in urma cu puțin timp Doliu in lumea muzicii populare. Una dintre cele mai mari artiste pe care a avut-o Romania a incetat din viața, la varsta de 78 de ani. Maria Butaciu, care se afla in…

- In articolele anterioare am amintit deseori despre fenomenul polarizarii excesive din Romania, care se manifesta prin concentrarea veniturilor in randul marilor companii, in timp ce firmele mici se plafoneaza sau dispar.

- Καλωσήρθες στο Ρουμανία! Σ 'αγαπώ κρίση!(Bine ati venit in Romania! Te iubesc, criza!) Dandu-mi seama ca trebuie sa fii cel putin inadecvat sa scrii in 2018 despre Romania anilor 2032-2045, am tiparit acest articol si l-am ascuns intr-o sticla pe care am ingropat-o in curtea DNA, cu eticheta:…

- Tudor Chirila a publicat un mesaj pe rețelele de socializare in care explica faptul ca regretatul Cristian Țopescu a realizat foarte multe lucruri importante pentru cultura din Romania. Artistul și-a spus punctul de vedere cu privire la amprenta pe care Cristian Țopescu și-a lasat-o asupra Romaniei…

- Andreea Dumitran, care la varsta de 8 ani a fost diagnosticata cu tumoare craniana maligna, lupta in continuare pentru viata ei. Acum, la 16 ani si jumatate, prietena noastra este mai optimista ca oricand. Nu s-a lasat inghenuncheata de tratamentele lungi si grele, chiar daca de multe ori organismul…

- Ministrul Turismului, Bogdan Gheorghe Trif a anuntat la Constanta ca va fi creat un grup de lucru care va fi compus din autoritati locale, reprezentanti ai Ministerului Turismului care vor indruma si consilia agentii economici. Avem unitati hoteliere bine puse la punct. Avem unitati de alimentara publica…

- Sanda Nicola vorbește la Interviurile Libertatea Live despre „Carte de identitate”, un volum despre asumarea a ceea ce ești. Jurnalista povestește cu emoție și umor despre viața de pe teren, evenimente importante de la care a relatat cum ar fi venirea președintelui Putin in Romania, asasinarea lui Rafic…

- “Nu poti reusi in afaceri daca prioritatea ta nu este sa aduci zambete”. Acesta este crezul cu care medicul dentist Andreea Jianu a intrat, in 2014, in lumea afacerilor, in contextul in care majoritatea antreprenorilor isi concentrau atentia mai mult pe cifre, si mai putin pe clienti multumiti. Chiar…