Stiri pe aceeasi tema

- Solicitarea a fost transmisa prin semnarea, impreuna cu ARCA – Asociatia Romana de Comunicatii Audiovizuale, a unui apel comun catre Guvern, in care starea presei, indiferent de modul ei de a ajunge la public (online, radio, TV, publicatii), este adusa in atentia autoritatilor. Aceste masuri…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a declarat ca toate companiile vor putea primi granturi de pana la 200.000 de euro prin programul de micro-industrializare remodificat si orientat catre productia de materiale sanitare. El a precizat ca acest program ar putea fi lansat in cursul saptamanii viitoare.…

- Estimare absolut sumbra facuta de Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a Romaniei, privind numarul de șomeri de dupa criza generata de coronavirus."Noi am estimat ca spre un milion de șomeri se va ajunge cu criza. Eu va pot garanta ca cel puțin la nivel de guvern exista…

- Ziarul Unirea Claudiu Haiduc, echipierul Industriei Galda, s-a autoizolat dupa revenirea din Italia! Exemplu de abordare a crizei provocate de pandemia de coronavirus In aceste momente delicate, in care Romania este cuprinsa de panica, din pricina pandemiei de coronavirus, dar și a intoarcerii in țara…

- Pandemia de coronavirus care a infectat peste 160.000 de persoane din intreaga lume, dintre care aproximativ 6.500 și-au pierdut viața și aproape 80.000 s-au vindecat, i-a speriat pe romani, iar Ministerul Sanatații incearca zilnic sa ia masuri de prevenire. Pana in prezent, in Romania au fost anunțate…

- Guvernul a facut calcule și se pregatește pentru perspectiva ca 500.000, chiar pana la un milion de oameni, sa fie trimiși in șomaj tehnic in Romania, din cauza crizei provocate de pandemia de coronavirus. O parte din șomajul tehnic va fi susținut de...

- „Romania este vulnerabila in fața epidemiei, inclusiv din cauza crizei politice prelungite”, a afirmat, luni, președintele interimar al Senatului, Titus Corlațean. Acesta a solicitat Guvernului și...

- Bugetul general consolidat, care include atat bugetul de stat, cat si bugetele de pensii si de somaj, a incheiat primele 11 luni cu un deficit de 37,05 miliarde lei (7,75 miliarde euro), 3,56% din Produsul Intern Brut (PIB), peste tinta de 3% agreata cu Uniunea Europeana (UE), arata datele publicate,…