România, la coada clasamentului UE în ce privește munca la domiciliu Masurile de distanțare sociala care au fost introduse ca raspuns la pandemia de coronavirus au forțat mulți oameni sa lucreze de acasa. Totuși, Romania se afla pe penultimul loc in Uniunea Europeana in ce privește ponderea angajaților care lucreaza de acasa, cu un procent de 2,5%. De asemenea, alte state-membre cu o pondere mica a angajaților care lucreaza de acasa sunt Croația (3,1%) și Ungaria (3,6%), conform datelor Eurostat . In fruntea listei se afla Finlanda. Aceasta este urmata de Luxemburg și Irlanda. In 2020, 12,3% dintre persoanele ocupate cu varste cuprinse intre 15 și 64 de ani din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

