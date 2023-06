Stiri pe aceeasi tema

- Austria se afla din nou in centrul atenției, dupa ce a generat un mare scandal la nivelul UE, determinat de faptul ca a blocat circulatia camioanelor pe continent pe motiv de nerespectare a regulilor de mediu. „Cazul Brenner” se traduce prin restrictii aplicate asupra camioanelor, decise de Austria…

- Mai mult de o zecime (11,7%) dintre tinerii (15-29 ani) din Uniunea Europeana nu erau ocupati - in educatie sau formare, asa-numitii NEET - in anul 2022, potrivit datelor publicate vineri de Eurostat. Romania este campioana UE la acest capitol, urmata de Italia și Grecia, in vreme Olanda are cei mai…

- „Romania va fi protejata prin decizia Comisiei Europene de stopare a importurilor de grau, porumb, rapita, floarea soarelui si ulei de floarea-soarelui din Ucraina si va primi suma cuvenita pentru a acorda banii respectivi fermierilor cat mai repede cu putinta, indiferent daca cele patru tari ridica…

- Cel mai bun aer din Romania este in orașul Galați, potrivit unei statistici realizate de Agenția Europeana a Mediului. Orașul de pe malul Dunarii se afla pe locul 21 in clasamentul european. Cluj-Napoca este pe locul 291, iar Capitala pe locul 340.Potrivit Agenției Europene a Mediului, orașele sunt…

- Romania se numara printre codasele UE la numarul de statii pentru masinile electrice. Ungaria are de 2 ori mai multe „benzinarii“ electrice, iar Olanda este liderul Uniunii cu aproape 112.000 de statii pentru masinile electrice.

- Romania se afla in coada topurilor in mai toate studiile sau topurile, incepand cu poluarea, sa zicem, și terminand cu numarul de infracțiuni. Un ultim top facut in ceea ce privește competivitatea plaseaza țara noastra pe un loc deloc onorabil. Regiunile din Romania care sunt la coada clasamentului…

- Pretul oualor in Uniunea Europeana era, in medie, cu 30% mai mare in luna ianuarie 2023 comparativ cu luna ianuarie 2022, o crestere usor peste media europeana fiind inregistrata in Romania, unde ouale erau cu 33,7% mai scumpe, arata datele publicate vineri de Eurostat. Comparativ, in luna ianuarie…

