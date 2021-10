Valul 4 a reușit, in mod bizar, sa ingenuncheze sistemul sanitar. Iar soluția autoritaților pentru a ieși din criza este doar repetarea celei mai criminale masuri luate in starea de urgența, aceea de a inchide spitalele pentru non-Covid. De atunci, unitațile sanitare nu au mai fost, in totalitate, deschise, iar morții și ATI-urile pline sunt […] The post Romania, la al doilea genocid. Haos in capul autoritaților first appeared on Ziarul National .