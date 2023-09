Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), Csaba Asztalos, a declarat miercuri ca este nevoie de legi care sa permita Jandarmeriei sa confiste bannere precum cel afișat marți la meciul Romania - Kosovo. Partida a fost intrerupta aproximativ 50 de minute dupa ce un grup…

- Meciul dintre Romania și Kosovo, din preliminariilor pentru Euro 2024. a fost intrerupt 50 de minute din cauza unui banner cu tenta politica, afișat de ultrașii ”Uniți sub tricolor”. UEFA a intervenit in scandal. Cum s-a finalizat incidentul rușinos de pe Arena Naționala, Ce a cerut UEFA in legatura…

- Fanii echipei naționale au achiziționat deja online 50.000 de bilete: 35.000 la meciul cu Israel, 15.000 la partida cu Kosovo. Romania - Israel se joaca sambata, 9 septembrie, de la 21:45 (Prima TV). Partida cu Kosovo se disputa marți, 12 septembrie, de la 21:45 (Antena 1). ...