România – Kosovo, marţi, ora 21.45 / Duelul care ne arată la ce nivel suntem Nationala Romaniei isi uneste puterile pentru urmatorul asalt catre Euro 2024. Romania – Kosovo e meciul care ne poate pastra pe locul 2, pozitie care duce automat la competitia suprema ce va avea loc la anul, in Germania. Partida este programata marti, de la ora 21.45 si va fi transmisa in direct pe Antena 1. Tricolorii lui Edi Iordanescu incearca sa ajunga la un turneu final dupa 8 ani. Ultima participare a fost in 2016, in Franta, dupa ce am terminat pe locul 2 o grupa din care au mai facut parte Irlanda de Nord, Grecia, Ungaria, Finlanda si Insulele Feroe. Dar, pentru a ajunge acolo, primul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

