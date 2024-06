Intr-un context in care dependența de jocuri de noroc devine tot mai alarmanta in Romania, instituțiile care ar trebui sa protejeze cetațenii par sa fie mai interesate de confortul lor decat de aplicarea legii. Președintele ONJN, Gheorghe-Gabriel Gheorghe, și echipa sa sunt sub o critica intensa pentru incapacitatea de a implementa masurile necesare pentru a […] The post Romania, jocurile de noroc și nepasarea instituționala: un coșmar al iluziilor appeared first on Puterea.ro .