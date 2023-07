Stiri pe aceeasi tema

- Romania U19 s-a calificat fantastic in semifinalele Campionatului European de handbal feminin organizat la Pitești și Mioveni, dupa o victorie cu Elveția U19, scor 41-36. Tricolorele aveau nevoie de o victorie, un egal, chiar și o infrangere la cel mult 6 goluri pentru a obține biletul pentru „careul…

- Echipa Romaniei a pierdut, vineri, 7 iulie, surprinzator, al doilea meci din grupa B a Campionatului European U-19 (sub 19 ani) de handbal feminin gazduit de orasele Pitesti si Mioveni. „Tricolorele” au cedat in fața Portugaliei, scor 30-36, in meciul de pe Pitești Arena.

- Naționala de handbal feminin sub 19 ani a Romaniei a pierdut, vineri, duelul cu Portugalia din Grupa B a Campionatului European U19. „Tricolorele” au cedat la șase goluri diferența, scor 30-36, astfel ca șansele unei calificari in grupele principale au scazut considerabil. Naționala feminina U19 era…

- Selectionata Romaniei a fost invinsa de formatia Portugaliei cu scorul de 36-30 (17-15), vineri, in Pitesti Arena, intr-un meci din Grupa B a Campionatului European de handbal feminin Under-19 - W19 EHF EURO 2023, care are loc la Pitesti si Mioveni.Dupa o victorie concludenta in fata Islandei (41-33),…

- Miercuri, 5 iulie, dupa conferinta de presa prilejuita de organizarea, la Pitesti si Mioveni, a Campionatului European de Handbal a sportivelor sub 19 ani, l-am intrebat pe primarul Cristian Gentea cand incepe cu adevarat demolarea stadionului “Nicolae Dobrin”. Pentru ca, asa cum v-am informat, Complexul…

- D-le comisar-șef, ați ieșit la pensie pe 26 iunie, de Ziua Drapelului, așa cum ați spus recent. Care a fost reacția colegilor? – Reacția colegilor de la Mioveni a fost impresionanta. In ultimele zile ma rugau in fiecare dimineața sa-mi retrag raportul. Chiar joi, pe 22 iunie, am avut o suparare, pentru…

- Au mai ramas doar cateva zile pana la startul Europeanului de tineret, gazduit de Romania, la Pitești și Mioveni, iar pregatirile loturilor celor 16 echipe participante au intrat pe ultima suta de metri. Naționala Romaniei va avea trei meciuri de pregatire, in cadrul Trofeului Carpați Niro U19, pe 30…

- Romania a pierdut meciul cu Austria de pe teren propriu din preliminariile Campionatului European. Tricolorii au inregistrat rezultatele: 26-28 si 25-17 cu Insulele Feroe, 32-36 cu Austria si 34-26 cu Ucraina. Primele doua echipe clasate in fiecare grupa se califica la turneul final. Alaturi de ele,…