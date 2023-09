Stiri pe aceeasi tema

- Romania și Israel au remizat, scor 1-1, in preliminariile EURO 2024. Nicolae Stanciu (30 de ani), capitanul primei reprezentative, le-a mulțumit suporterilor și ii cheama la stadion și marți, pentru ceea ce numește „cel mai important meci al campaniei”. Romania continua parcursul din preliminariile…

- Naționala Romaniei se pregatește la Mogoșoaia pentru meciurile cu Israel și Kosovo, cruciale pentru calificarea la EURO 2024. Romania continua parcursul din preliminariile Euro 2024: Romania - Israel se joaca sambata, 9 septembrie, de la 21:45 (GSP.ro și Prima TV)Romania - Kosovo se disputa marți, 12…

- Federatia de fotbal din Kosovo (FFK) a anuntat plecarea selectionerului Alain Giresse, dupa cum informeaza L'Equipe. Totul s-a petrecut a doua zi dupa ce nationala antrenata de tehnicianul francez a fost invinsa de Belarus (1-2) in Grupa I a preliminariilor EURO 2024, din care face parte si Romania.

- Dupa 0-0 in Kosovo și 2-2 in Elveția, naționala Romaniei va disputa in septembrie o „dubla” esențiala in lupta pentru calificarea la Euro 2024, de pe locul 2. „Tricolorii” sunt pe locul 2 in clasament, dupa 4 etape, cu 8 puncte. Romania are doua mai puțin decat liderul Elveția și unul mai mult decat…

- Kosovo – Romania 0-0, in preliminariile EURO 2024. Tricolorii nu au reușit sa infranga selecționata kosovara, la Priștina, și astfel sa-și asigure un avantaj decisiv in lupta pentru calificarea in grupele turneului european. Selecționata Romaniei ramane insa pe locul 2, la bataie cu Elveția și Israel.…

- UEFA a publicat pe site-ul oficial loturile de 23 de jucatori ale Romaniei și Kosovo pentru meciurile din preliminariile EURO. Reporterul GSP Remus Raureanu și fotoreporterul GSP Raed Krishan sunt la Priștina și transmit toate informațiile care conteaza inaintea, in timpul și dupa duelul din preliminariile…

- Kosovo - Romania, meci contand pentru Grupa I a preliminariilor pentru Euro 2024 din Germania, este programat, vineri, 16 iunie, de la ora 21:45, pe Stadionul Fadil Vokrri din Pristina, si va fi transmis in direct de Antena 1.Romania a inceput preliminariile pentru Euro 2024 cu doua victorii si isi…

- Intr-un meci difuzat live pe Antena 1 și AntenaPLAY, naționala de fotbal a Romaniei se confrunta la Priștina cu jucatorii din Kosovo. Drumul tricolorilor spre EURO 2024 continua de la 21:45, la TV și in online.