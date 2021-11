Naționala de fotbal a Romaniei a terminat la egalitate meciul disputat cu reprezentativa Islandei, scor 0-0, in penultima etapa a Grupei J din preliminariile CM 2022, joi seara, pe stadionul Steaua. Prima ocazie le-a aparținut oaspeților. In minutul 11, Bjarnason a trimis mult peste poarta lui Nița. Tricolorii au replicat șapte minute mai tarziu. Nicolae Stanciu a șutat din marginea careului pe mijlocul porții, dar goalkeeper-ul islandez a fost la post. In minutul 22, Tanase a prelungit pe spate o centrare din corner, mingea a ajuns la Toșca, dar fundașul stanga nu a reușit sa reia in plasa…