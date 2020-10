Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a reafirmat joi decizia Aliantei de a-si retrage fortele din Afganistan "impreuna" cu Statele Unite, dupa anuntul presedintelui Donald Trump al unei retrageri pana la Craciun, relateaza AFP, potrivit AGERPRES.

"Am decis impreuna sa mergem in Afganistan. Impreuna vom face ajustarile fortelor si vom parasi tara impreuna", a spus el in cadrul unei conferinte de presa alaturi de seful guvernului Republicii Macedonia de Nord, Zoran Zaev.

Misiunea Resolute Support a NATO din Afganistan este formata din 12.000 de militari din 38 de tari, dintre…