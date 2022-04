România își redeschide ambasada de la Kiev Romania a decis sa iși redeschida ambasada de la Kiev, a anunțat, marți, ministrul de Externe, Bogdan Aurescu. Reluarea efectiva a activitații va avea loc imediat dupa ce pregatirile tehnice și de securitate necesare vor fi finalizate, a precizat acesta intr-o postare pe Twitter. Majoritatea statelor europene și-au redeschis ambasadele de la Kiev, dupa ce […] The post Romania iși redeschide ambasada de la Kiev appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

