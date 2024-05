Manevra de ultimă oră a lui Coldea

Decizie surprinzătoare a fostului adjunct al directorului SRI, Florian Coldea, pus sub acuzare de DNA sub control judiciar pe cautiune. Până acum, Coldea nu a contestat măsura controlului judiciar. Surse Realitatea Plus spun că Florian Coldea a luat decizia de a nu contesta măsura controlului judiciar pe cauțiune impusă de DNA.… [citeste mai departe]