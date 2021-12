Stiri pe aceeasi tema

- „Am analizat cu atenție comunicatul primit de la Azomureș și incerc sa extrag din el acele zone care vizeaza activitatea mea la Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale, in sensul in care trebuie sa identificam acele soluții viabile pentru fermierii din Romania. Din pacate, cealalta componenta…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale (MADR) incearca sa gaseasca soluții viabile care pot sa fie implementate imediat pentru a preveni scaderea producției agricole și a limita efectele in evoluția prețurilor produselor agricole primare din recolta anului viitor, in condițiile unei eventuale…

- Romania nu poate fi de acord cu interzicerea exportului si a transportului animalelor vii, iar aceste preocupari stranii ale unora din Parlamentul European pot afecta grav crescatorii de animale romani, a transmis miercuri ministrul interimar al Agriculturii, Adrian Oros. „Romania nu poate fi de acord…

- Ministrul interimar al Agriculturii, Adrian Oros, participa la Summit-ul ministrilor Agriculturii de la Cracovia, care are ca principal subiect pe agenda asigurarea productiei de proteine furajere in regiunea celor Trei Mari - Adriatica, Baltica si Neagra, conform agerpres. "In urma primirii invitatiei…

- Peste 2,55 milioane de tone de hrana se arunca la gunoi, in fiecare an, in Romania. Peste 2,55 milioane de tone de hrana se arunca in fiecare an in Romania, cea mai mare pondere fiind de mancare gatita, fructe si legume, a declarat, luni, intr-o conferința de specialitate, secretarul de stat in Ministerul…

- Exporturile de animale vii, in primul semestru, s-au ridicat la 262,35 milioane de euro, in creștere cu peste 40% fata de perioada similara a anului trecut, ceea ce inseamna mai mult decat dublu comparativ cu livrarile de carne care au atins 113 milioane euro. Cele mai mari incasari au fost consemnate…

- Romania a inregistrat un deficit de 1,27 miliarde euro in comertul cu produse agroalimentare, in primul semestru din acest an, cu peste 31% mai mare, fața de perioada similara din 2020, potrivit datelor Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR). Țara noastra exporta cereale și importa,…