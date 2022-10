Stiri pe aceeasi tema

- Mario Camora (35 de ani), capitanul lui CFR Cluj, a analizat infrangerea cu Sivasspor din grupele Conference League, scor 0-3. Camora a opinat ca jucatorii CFR-ului n-au avut personalitate și curaj. Totodata, a vorbit despre arbitrajul brigazii conduse de Rohit Saggi. Mario a reclamat golul 1 inscris…

- Dan Petrescu (54 de ani) crede ca nu a primit suficient de mult credit pentru victoria obținuta de CFR Cluj in deplasarea cu Slavia Praga, scor 1-0, din grupele Conference League. Prima victorie romaneasca in actuala ediție a grupelor Conference League a fost și cea mai puțin probabila. Campioana s-a…

- Hannah și Trey sunt din Statele Unite ale Americii și, dupa ce s-au casatorit in anul 2021, au decis ca in 2022 sa viziteze cat mai multe țari din Europa. Cei doi au ajuns in Romania, iar dupa o oprire in București, au pornit spre Brașov pentru a afla daca este cel mai frumos oraș […] The post Care…

- Omar Govea (26 de ani) a fost transferat pe 19 septembrie de FC Voluntari și a prins 14 minute cu CSU Craiova. Mijlocașul defensiv, campion in liga secunda a Portugaliei cu Porto B, a marturisit intr-un interviu motivele pentru care a decis sa-și relanseze cariera in Romania. Mijlocașul mexican a mai…

- Mickael Panos, 25 de ani, a ajuns in aceasta vara in Romania, in Harghita și a marturisit ca s-a apucat sa invețe și romana, și maghiara, dar este infricoșat de temperaturile scazute de la iarna. Mickael Panos, 25 de ani, este un francez sosit in toiul verii la Miercurea Ciuc și se gandește, ca mulți…

- De rezultatul meciului de la Helsinki dintre Finalnda și Romania depinde soarta selecționerului Edi Iordanescu, care incearca sa evite in extremis retrogradarea in Liga C, al treilea eșalon valoric din Europa. Romania joaca azi, in deplasare cu Finlanda, in etapa #5 din Liga Națiunilor, de la ora 21:45,…

- Jucatorii exponențiali ai lui Dan Petrescu au mers direct la petrecere, dupa ce CFR Cluj s-a calificat in Conference League, joi seara, in duelul dificil cu cei de la Maribor. Primul a ajuns la petrecere Andrei Burca, iar apoi au descins Mario Camora și Cristi Manea, ultimii insoțiți de soții sau…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu (54 de ani), a declarat ca rezultatul inregistrat cu Maribor, scor 0-0, este echitabil. “Am jucat patru meciuri in deplasare in Europa și le-am incheiat pe toate la egalitate. Cred ca a fost un rezultat corect astazi. Cred ca Maribor s-a aparat bine, au jucat…