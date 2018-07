România își golește «portofelul» la shopping de armament Țara noastra s-a angajat fața de SUA, principalul aliat extern in materie de securitate, sa aloce 2% din PIB, in zece ani (2017-2026), pentru modernizarea armatei, in principal pentru achizițiile de tehnica militara. Acest procent inseamna zeci de miliarde de dolari pe care Romania trebuie sa ii cheltuiasca pe arme. Capital a contabilizat contractele deja incheiate, procedurile in lucru și perspectivele, dar și posibilitatea ca economia romaneasca sa beneficieze intrucatva de sumele uriașe care vor fi cheltuite. Citeste articolul mai departe pe capital.ro…

Sursa articol si foto: capital.ro

