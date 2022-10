România își află, duminică, adversarele din preliminariile EURO 2024 Tragerea la sorți a preliminariilor EURO 2024 va avea loc duminica, 9 octombrie, de la ora 14:00. Ceremonia va avea loc la Frankfurt. Echipa naționala a țarii noastre, care cauta sa revina la un turneu final pentru prima oara de la EURO 2016, va fi in urna a treia valorica.La tragerea la sorți de maine […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

