Stiri pe aceeasi tema

- Fostul internațional Ciprian Marica, in prezent patron al clubului Farul Constanța, a acceptat invitația directorului Gazetei Sporturilor, Ovidiu Ioanițoaia, de a participa la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” de pe GSP.RO. Acesta a vorbit despre jucatorii de la echipa naționala, dar și despre Mirel…

- ROMANIA IRLANDA DE NORD LIGA NATIUNILOR. Francois Letexier a mai arbitrat naționala Romaniei in ediția trecuta din Liga Natiunilor, in octombrie 2018, in victoria cu 2-1 obținuta in Lituania. De asemenea, francezul s-a aflat la centru și in al doilea meci al lui Mirel Radoi pe banca selecționatei…

- ROMANIA. Din cauza pandemiei de coronavirus, jucatorii naționalei au fost nevoiți sa stea complet izolați in cantonamentul de la Mogoșoaia. Și fiindca nu a mai putut sa-i scoata in oraș pentru o cina speciala, Mirel Radoi a hotarat sa le faca o surpriza elevilor sai. Romania va debuta sub comanda lui…

- Selectionerul Irlandei de Nord, Ian Baraclough, vrea sa castige meciurile cu Romania si Norvegia din Liga Natiunilor, pentru ca fotbalistii lui sa aiba un moral bun la play-off-ul EURO 2020, relateaza BBC. "Vrem sa avem un start bun in Liga Natiunilor si sa castigam meciuri ca sa abordam play-off-ul…

- Prin selecția facuta pentru „dubla” cu Irlanda de Nord și Austria, Mirel Radoi va incerca sa joace un 4-4-3 in care nu va miza pe extreme, ci pe creativitatea și calitațile tehnice ale jucatorilor sai. Romania va debuta sub comanda lui Mirel Radoi pe 4 septembrie, cu Irlanda de Nord, in Liga Națiunilor.…

- UEFA a anunțat ce se va intampla in cazul in care vor aparea cazuri de COVID-19 la echipele naționale, programate sa joace in aceasta toamna in Liga Națiunilor, preliminariile EURO U21 și cele ale Campionatului European feminin. Romania va debuta sub comanda lui Mirel Radoi pe 4 septembrie, cu Irlanda…

- Mirel Radoi (39 de ani), selecționerul Romaniei, a anunțat aseara lotul pentru „dubla” cu Irlanda de Nord și Austria din Liga Națiunilor. Romania o va infrunta pe Irlanda de Nord in data de 4 septembrie, pe teren propriu, in ceea ce va fi debutul lui Radoi pe banca primei reprezentative; 3 zile mai…

- Adversarii tricolorilor si-au anuntat in aceasta saptamana lotul de jucatori pe care se bazeaza in duelurile din septembrie. Noul antrenor al Irlandei de Nord, Ian Baraclough, promovat de la nationala U21 pe care a pregatit-o in ultimii 3 ani si careia selectionata U21 pregatita de Mirel Radoi i-a luat…