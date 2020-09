Stiri pe aceeasi tema

- Partida Romania – Irlanda de Nord din prima etapa a Ligii Națiunilor s-a terminat la egalitate dupa un meci plin de faze de poarta. Debutul antrenorului Mirel Radoi la „naționala mare” s-a incheiat cu o dezamagire pentru fanii romani. Dupa un meci in care echipa a dovedit reale abilitați de a controla…

- Nationala de fotbal a Romaniei a terminat la egalitate cu echipa Irlandei de Nord, 1-1, in primul meci din faza grupelor Ligii Natiunilor. Romania, cu un om in plus pe teren din minutul 39, a condus cu 1-0 din minutul 25 pana in minutul 86.Cat timp s-a aflat in avantaj, echipa Romaniei a avut…

- Romania a deschis scorul in minutul 25 al partidei cu Irlanda de Nord, din Liga Națiunilor, printr-un gol marcat de George Pușcaș (24 de ani). Romania - Irlanda de Nord e liveTEXT AICI Primele 25 de minute ale partidei de pe Arena Naționala nu au avut un ritm incantator. „Tricolorii” au deblcat insa…

- ROMANIA - IRLANDA DE NORD LIVE VIDEO ONLINE STREAMING PRO TV. Nationala Romaniei debuteaza vineri in Liga Natiunilor. "Tricolorii" lui Mirel Radoi joaca pe Arena Nationala cu Irlanda de Nord. Desi numit inca de anul trecut, Mirel Radoi apuca doar vineri sa debuteze pe banca "tricolorilor" mari. …

- Nationala de fotbal a Romaniei va juca, deseara, de la ora 21.45, in compania Irlandei de Nord, in primul meci din Grupa 1 a Ligii Natiunilor, acolo unde se mai afla Austria si Norvegia. Selectionerul Mirel Radoi se afla la primul meci oficial pe banca tricolorilor si este increzator ca elevii sai pot…

- ROMANIA-IRLANDA DE NORD LIVE. "Sunt partide foarte importante pentru noi, incepe un nou drum. Am ajuns sa fim in play-off-ul pentru Campionatul European prin aceasta competitie, din punctul asta de vedere nu putem spune ca folosim aceste doua partide doar pentru a pregati meciul cu Islanda. Dimpotriva,…

- Cea de-a doua ediție a Ligii Națiunilor se pregatește sa ia startul joi, cele 55 de echipe participante in diviziile A, B, C și D fiind imparțite in 14 grupe. Romania este in grupa 1 din Divizia B, alaturi de Austria, Norvegia și Irlanda de Nord. ”Tricolorii” sunt cotați ca favoriți in prima partida,…

- Conform bursei pariurilor, grupa 1 (Divizia B a Ligii Națiunilor), cea din care face parte Romania, este una foarte echilibrata. ”Naționala” noastra e cotata cu șansa a treia, dar la diferența destul de mica fața de primele doua favorite. ”Tricolorii” vor avea ca adversari Austria, Norvegia și Irlanda…