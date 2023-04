Stiri pe aceeasi tema

- Un urs surprins in barlogul sau s-a speriat și a incercat sa atace un motociclist enduro. Imaginile au fost filmate in județul Brașov, duminica, și au fost transmise catre G4Media de un cititor. Ursul a dat inapoi dupa ce motocicliștii au turat puternic motoarele. Nimeni nu a fost ranit in urma incidentului…

- Meteorologii au emis avertizari de Cod Portocaliu de viscol puternic incepand din aceasta seara, pe arcul munților Carpați, la altitudini de peste 1.500 de metri. Cod Roșu de intensificari ale vantului, de maine noapte, in Carpații Meridionali. Administrația Naționala de Meteorologie a emis noi avertizari…

- Asociația Culturala Kyrios ne invita la primul eveniment muzical din cadrul Festivalului Internațional de Cultura și Arte Transylvania Byzantine, ce se va desfașura la Biserica Schimbarea la Fața (Micșunica) din Brașov, sambata, 1 aprilie, incepand cu orele 19.00. Concertul psaltic „Iata, Mirele Vine”,…

- Prezentatorul/MC-ul brașovean Razvan Stroe a urcat pe scenele de la Massif cu un tricou al echipei de hockey Corona Brasov. In semn de sustinere și promovare a sportului brasovean, Razvan Stroe a urcat pe scena la de cabana Yager Chalet si pe una dintre scenele Festivalului Massif. Gazde i-au fost Dj…